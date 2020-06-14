شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على استبدال نص جديد بنص الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بإعادة تنظيم موعد فحص التظلمات وإصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرار فى شأنها، لتكون خلال أربع وعشرين ساعة فقط بعد أن كانت خلال ثمان وأربعين ساعة.

كما وافق مجلس النواب على حذف عبارة (بكامل تشكيلها) اكتفاءً بالنصاب المقرر لصحة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر بالمادة (8) من القانون رقم (198) لسنة 2017 المشار إليه، وذلك بعد رفض الاقتراحات التى طالبت بالإبقاء على النص القائم، حيث برر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التعديل بأنه يهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير العملية الانتخابية وعدم إطالة أمدها.

وتنص مادة (54) في فقرتها الرابعة حسبما وافق مجلس النواب : وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.