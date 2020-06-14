شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مع جميع القوي السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه أيضا يتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة، مشيدا بما تم من مناقشات أدارتها تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفا: "أتمنى النواب يطلعوا عليه".

وخلال الجلسة العامة، أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر .

وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب ، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا إن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضي كافة الأطراف .

وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسى، لافتا إلى أن ما رأيناه من خلاف و اختلاف فى وجهات النظر يدل على ان هذا المجلس ناضج، وأن القوى السياسة المؤيدين و المعارضين يسعون لقانون توافقى .

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من جانبه، طالب النائب كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ممثلا عن حزب حماة الوطن، إعادة النظر فى توزيع نسبة المرأة، على أن تقل تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، مما يجعل التمثيل النهائى لايقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار.

وقال النائب محمد صلاح ابوهميلة ، ممثل الهيئة البرلمانية ، إنه لايوجد نظام انتخابى مثالى على مستوى العالم، فكل دولة ترى النظام الذى يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية، مؤكدا ان القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة فى هذا التوقيت.