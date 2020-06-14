شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: المرأة تستطيع أن تنافس فى الانتخابات بالفردى والقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مى محمود: "عندما نتحدث عن المرأة أنها لن تستطيع أن تنافس فى الانتخابات إلا من خلال القوائم فذلك إهدار لحق المرأة"، مشددة على أن المرأة تستطيع أن تتنافس على المقاعد الفردية والقوائم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المرأة تستطيع المنافسة والعديد من السيدات جئن بانتخابات فردية".

بدروه، قال النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويعرب عن سعادته بشان إعادة تمثيل ذوى الإعاقة فى البرلمان القادم، وانتقد عدم أخذ رأى المجلس القومى لذوى الإعاقة فى القانون، قائلا: "تم أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان لكن لم يؤخذ رأى المجلس القومى لذوى الإعاقة، وفقا للدستور والقانون، وأخشى أن يطعن عليه لهذا السبب"، ورد "عبد العال": "أرسلت بالفعل خطاب للمجلس القومى لذوى الإعاقة لأخذ رأيه".

من جانبه، تحدث النائب محمد الغول، عن وجود مؤامرات تحاك ضد مصر، قائلا: "ليس من باب الصدفة أن يكون فى نفس التوقيت الذى يقوم فيه الجانب التركى بالعبث فى ليبيا تحاول إثيوبيا أن تمنع عنك المياه".