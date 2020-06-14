شكرا لقرائتكم خبر عن تحت القبة..مصطفى بكرى يطالب الخارجية بموقف حاسم ضد القبض على مصريين بليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مصطفي بكري، وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات فورية قوية وحاسمة ضد القبض علي عدد من المصريين بالأراضي الليبية من جانب حكومة السرّاج، والتي أرغمتهم على تصوير فيديوهات للهتاف ضد الدولة المصرية، مشددا على ضرورة مخاطبة وزارة الخارجية للأمم المتحدة لاتخاذ موقف قوى ورادع.
وأضاف بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه يجب على وزارة الخارجية اتخاذ موقف حاسم ضد "السفير الخائن" بالقاهرة التابع لحكومة السراج، على حد تعبيره.
ومن جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: "الصبر".
على جانب آخر، تحدث النائب مصطفى بكرى، عن قانون مجلس النواب، قائلا: "القائمة فى الانتخابات الماضية عكست تمثيلا كبيرا للأحزاب، لأن هناك نظام يرجع الأمر للأحزاب السياسية، والقائمة هذه المرة كانت مطروحة تكون 70% ونزلت نسبتها 25%، هذا يعنى أن لا يوجد ائتلاف أو حزب يريد الاحتكار".
وأضاف "بكرى" أن نظام القائمة النسبية يفجر الأحزاب من الداخل، متابعا: "نحن أمام نظام انتخابى من حقنا نفخر به ونقول إنه سيمثل دفعة للحياة السياسية".
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