شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: القائمة النسبية تؤدى لمشاكل بالاستقرار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القائمة النسبية تتسبب فى مشاكل دائما وتؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع "عبد العال": "الكل بيتكلم عن القائمة النسبية لكن لا يذكر عيوب القائمة النسبية، الأحزاب الموجودة أحزاب دوائرها تستوعبها الفردى والقائمة، فالقائمة النسبية تؤدى دائما وأبدا إلى مشاكل للاسقرار السياسيى فى الدولة، وهى مشكلة معروفة".

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وتحدث رئيس البرلمان عما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابى 50% للقائمة و50% للفردى، قائلا: "الـ50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت فى المجلس الحالى، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الـ50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: "أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات".