شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على إضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بمباشرة الحقوق السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 فى فقرتيه الأولى والثالثة، المقدم من ائتلاف دعم مصر، المتعلقة بالحقوق السياسية التي يحق لكل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً أن يباشرها، والتى من بينها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة أيضا على إضافة بند أن يكون من بينها انتخاب المجالس المحلية، للحقوق السياسية الواردة بالمادة (1) في ضوء اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، والذي أيده النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر.

وحسب التعديل التي مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

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ثانياً: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.