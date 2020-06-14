الأمم المتحدة: مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في هجوم على بمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، بغرب إفريقيا اليوم الأحد، إن اثنين من عناصرها قتلا في هجوم على قافلتهم أمس السبت.

وقالت بعثة "مينوسما" في بيان إن "مسلحين مجهولين" هاجموا قافلة لوجيستية كانت في رحلة بين بلدتي "تيساليت" و"جاو" بعد توقفها بالقرب من قرية "تاركينت" أمس السبت.

ولم تحدد البعثة جنسيتي الجنديين اللذين قتلا.

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وأفاد البيان بأن قوات الأمم المتحدة "ردت بقوة مما دفع المهاجمين إلى الفرار".

وأدن رئيس بعثة "مينوسما" محمد صلاح النظيف "الأعمال الجبانة التي تستهدف شل عمليات البعثة على الأرض".

يذكر أن عدة جماعات مسلحة تنشط في مالي التي يعصف بها الصراع وكذلك في دول أخرى بمنطقة الساحل بين الصحراء والسودان. وقد أقسمت بعضها يمين الولاء لجماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.