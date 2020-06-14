حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة النزهة، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه. بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرائد أحمد السرساوي، معاون المباحث، تمكنوا من ضبط عاطلَين وبحوزتهما طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفي محمول مجهولي المصدر. وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجني عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعي بالرأس" وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجني عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

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