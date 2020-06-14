العضايلة: الأردن سيرد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الضم

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة، يوم الأحد، إن "الأردن سيكون له رد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن العاهلالأردني الملك عبد الله الثاني، أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي، مع نظرائه من العرب وفي دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد العضايلة على أن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذهاقرار الضم لأراض فلسطينية،
وتابع قائلا: "أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام "مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة".
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