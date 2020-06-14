الأردن يُسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 961 حالة.

وقال جابر - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن الإصابات تعود إلى شخص قادم من اليمن، و6

مخالطين لمصاب في "لواء الرمثا"، وحالة واحدة في محافظة البلقاء.

وأشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى "الأمير حمزة"؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 682، فيما يخضع للعلاج 139 مصابا في المستشفيات

المعتمدة، موضحا أنه تم إجراء 8607 عينات جديدة للكشف عن فيروس "كورونا"؛ ليصل مجموع العينات المخبرية التراكمية إلى 275480 فحصًا.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إنه سيتم تفعيل أمر الدّفاع الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.