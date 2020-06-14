إيطاليا تسجل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 44 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 55 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34344 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع جديد لحصيلة الوفيات اليومية، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 9 يونيو إلى

79 حالة، وفي 10 يونيو إلى 71، وفي 11 يونيو إلى 53، وفي 12 يونيو 56، وفي 13 يونيو 78 لكن بينها 23 حالة تم رصدها في مايو وأبريل.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 338 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236989.

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ويشهد معدل الإصابات اليومية تقلبات تأتي بعد أيام من الانخفاض المتواصل، وسجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 10 يونيو 202 حالتين، وفي 11

يونيو 379، وفي 12 يونيو 163، وفي 13 يونيو 346.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 27485 إلى 26274، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 220 إلى 209 حالات.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1505 حالات، حيث ارتفع المؤشر من 174865 إلى 176370 شخصا، ما يمثل نحو 75% من عدد المصابين، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.847 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.