أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.
وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولةومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.
وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث
وحلت البرازيل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 42720 في حين بلغت الإصابات 850514 شخصا.
وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41698 وفاة بـ"كوفيد 19" و295889 حالة إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: عدد إصابات كورونا عالميًا يتخطى 7.83 مليون وحالات الوفاة بلغت 429881 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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