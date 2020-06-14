زيادة طفيفة بإصابات كورونا في بلجيكا .. وهولندا ترصد تراجعا لافتا

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا، لتتجاوز 60 ألف إصابة حتى الآن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد معهد الصحة البلجيكي، في بيان نشر الأحد، بأن "عدد المصابين، خلال الساعات الماضية بلغ 111 شخصا، مقارنة بـ 99 مصابا أعلن عن تسجيلهم بالأمس، ليبلغ إجمالي حالاتالإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 60029 إصابة".
وبلغ العدد الكلي للوفيات، حتى اليوم، 9655 حالة وفاة، بزيادة 5 وفيات، منها 4 حالات وفاة في المستشفى، وحالة وفاة واحدة في دور رعاية المسنين.
إصابة.
وبالمقابل سجل معدل الإصابات بالفيروس في هولندا، تراجعا، مع إجمالي أقل من 49 ألف
وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، عن تراجع معدلات الوفيات والإصابات اليومية بسبب جائحة كوفيد-19، وقال: "تم تأكيد وفاة شخصين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بأربعة وفيات بالأمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و59 حالة وفاة".
وأضاف المعهد الهولندي: "تم تسجيل 143 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 179 إصابة بالأمس. ليصل العدد الكلي للمصابين بالفيروس في هولندا إلى 48 ألفا و783 مصابا.
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