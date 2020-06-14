ترامب يدافع عن وضعه الصحي بعدما نزل درجًا بخطوات متثاقلة وحذرة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحتفل، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الرابع والسبعين، عن سلامة وضعه الصحي، عقب انتشار فيديو له وهو ينزل عن منصة بخطوات متثاقلة حذرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
فخلال احتفال تسليم شهادات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك السبت، ألقى ترامب خطابا سادته علىغير العادة نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع "البنتاجون".
وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأمريكي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته متثاقلة وصغيرة وحذرة.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلالالخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوجلاس ماكارثر.
ورد ترامب في تويتر مساء السبت على التساؤلات عن وضعه الصحي، قائلا إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، وليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا كي لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.
وشدد ترامب على أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا".
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