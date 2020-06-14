غداً.. الأمم المتحدة في جنيف تُعاود نشاطاتها بعد توقف 3 أشهر

تبدأ الأمم المتحدة في جنيف غدًا الاثنين، معادوة نشاطاتها بعد أن قيدت الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، نشاطات واجتماعات ومؤتمرات المقر الأوروبي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن معاودة النشاط سوف يكون في ظل إجراءات احترازية مشددة تركز على التباعد بين الموجودين بالمقر وتواجد الأعداد المسموح لها بالمشاركة فى الاجتماعات؛

من بين البلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف، على الرغم من تأكيد المنظمة بأن ارتداء الكمامة ليس إجباريًا.

وفي الإطار ذاته ومع عودة النشاط يستكمل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية غدًا أعمال دورته الثالثة والأربعين التي علقت فى شهر مارس الماضى جراء

انتشار فيروس كورونا، حيث تبقى من أيام الدورة خمسة أيام فقط سيتم استكمالها على مدى الأسبوع القادم.

وطلب مكتب المجلس إلى الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية المشاركة في اختيار واحد فقط من دبلوماسييها للمشاركة بالتواجد داخل القاعة التى ينعقد فيها المجلس، حيث تم اختيار أكبر قاعات المقر لهذا الغرض لمراعاة التباعد بين المشاركين، وعلى أن يتابع المعنيون في البعثات ما يجري داخل المجلس عبر نظام الفيديو الخاص بالمنظمة الدولية.