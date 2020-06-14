بوتين: المظاهرات في أمريكا مؤشر على وجود أزمة داخلية عميقة

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.



وقال في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، يتم بثها مساء الأحد، "إذا تحوّلت هذه المعركة من أجل الحقوق الطبيعية والقانونية إلى فوضى وأعمال الشغب، فلن يكون ذلك جيداً بالنسبة للبلاد"، وأضاف "لم نؤيد ذلك قط".



وشدد الرئيس الروسي على دعمه لكفاح الأميركيين السود من أجل المساواة، واصفا الأمر بـ"مشكلة تواجهها الولايات المتحدة منذ مدة طويلة". وقال "لطالما تعاطفنا نحن في الاتحاد السوفييتي وفي روسيا الحديثة بشكل كبير مع كفاح الأميركيين من أصول أفريقية من أجل حقوقهم الطبيعية".



ووصف بوتين الاحتجاجات بأنها مؤشر على وجود "أزمات داخلية عميقة" في الولايات المتحدة، وربطها بأزمة تفشي كوفيد-19 التي قال إنها "سلّطت الأضواء على مشكلات عامة".

وقال، مع ذلك، إنه يتوقع بأن "يسمح الأساس الجوهري للديمقراطية الأميركية للبلاد بالخروج من سلسلة الأحداث هذه".



(فرانس برس)

