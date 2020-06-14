مصر تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها اعتباراً من مطلع يوليو المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 07:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفي مؤتمر صحفي، قال محمد منار إنه ابتداء من مطلع يوليو ستبدأ حركة الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطيران سيعود بشكل تدريجي مع بعض الدول.

وأضاف أن “الإجراءات التي اتُخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالمرور على كافة المطارات.”.

وأشار إلى أنه تم تعقيم الطائرات مع بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وفيما يتعلق بضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات، أكد منار على التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، كما يتحتم على المسافرين الوافدين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء، تقديم نتيجة فحص كورونا “pcr”.

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وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، قد أعلن الخميس، أنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، ستبدأ حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية “الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد”، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.

والثلاثاء، عُقد اجتماع تنسيقي بين وزيري السياحة والآثار خالد العناني، والطيران المدني، لمناقشة توفير حزمة من التخفيضات، من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء.

وأوضح منار أن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على رسوم الهبوط والإيواء، و20 بالمئة مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

كما سيتم تقديم “كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجيعا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة”.

وأكد منار على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مشددا على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.