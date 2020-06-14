زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا في منطقة كارليوف بولاية بينغول

وأعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا. وبلغت قوة الزلزال شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع في عمق 5 كيلومترات.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال تم رصده في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوف بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم إحساسها في الولاية المجاورة.

Advertisements

وفي غضون ذلك، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع في عمق 5 كيلومترات.

وأعلنت وزارة الصحة التركية سابقاً ارتفاع عدد الوفيات من ضحايا الزلزال الذي ضرب ولايتي ملاطيا وألازيغ إلى 31، فضلا عن إصابة أكثر من 1600 شخص.

وقد تعرضت الولايتان لليوم الثاني على التوالي إلى هزات ارتدادية بلغ عددها 640 خلال يومين، ووصلت شدة أكبرها إلى 5.7 درجات على مقياس ريختر، ولا تزال جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.