كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. جرائم "أردوغان" بحق ليبيا ومواطنيها لا تتوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تتوقف جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق ليبيا ومواطنيها من احتلال الأراضي الليبية، واستهداف الأبرياء وتيتيم الأطفال وترميل النساء إلى انتهاك حرمة البيوت واغتصاب البنات في العاصمة طرابلس، وفقاً لما نقله موقع "العين الإخباري".

أرسل "أردوغان" أكثر من عشرة 10 آلاف مرتزق سوري إلى العاصمة الليبية طرابلس، واهماً بتغيير موازين القوى على الأرض الليبية، وحسم الصراع لصالح مليشيات حكومة الوفاق.

هدف خبيث، ولكن لأجل تحقيقه كان كل شيء مستباحا حتى اختطاف النساء واغتصابهم على يد مرتزقة الحروب، وليس هناك أبلغ دليل من تلك المكالمة المسربة لقائد فصيل سوري مع قيادي مليشيا الوفاق يطالب فيها بإرسال فتيات لمسلحيه.

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خسة وذل لا يتوقفان، هاجمت مليشيات الوفاق بالتنسيق مع المرتزقة السوريين عشرات المنازل في طرابلس، من ضمنها منزل لعائلة تقطن بمنطقة الكريمية وقاموا بسرقة مبلغ مالي واختطاف ابنة العائلة البالغة من العمر الـ27 واقتيادها إلى وجهة غير معلومة ولا يعرف مصيرها حتى الآن

جرائم يندى لها جبين الشرف، لكن لا تحرك ساكنا في عقل وقلب أردوغان ذاك الواهم بخلافة إسلامية، والإسلام منه وإرهابيه براء.