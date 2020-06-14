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بعد تدهور شعبيته.. محللون يكشفون كيف يلجأ أردوغان لمواقع التواصل لتحسين سمعته

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تدهور شعبيته.. محللون يكشفون كيف يلجأ أردوغان لمواقع التواصل لتحسين سمعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


بعد أن أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدهور شعبيته وأزدياد سمعته السيئة سوءً، بعد التدخل في شئون البلاد الآخرى، التي كانت أقربها ليبيا بقيامة بإرسال مرتزقة سوريين وغيرهم، الذين يقتلون الشعب الليبي.

مما جعل أردوغان يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتحسين صورته، وعلى رأسها موقع تويتر، الذي غص بالآلاف من الحسابات الوهمية المؤيدة له.

والأسبوع الماضي تم إيقاف حسابات في تركيا تصل إلى 7340 حسابا، نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية.

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