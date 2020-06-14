كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد الوفيات لـ 608 وفاة، والمصابين إلى 20209 حالة.

وأكدت وزارة الصحة على شفاء 606 حالة، وبذلك يصل عدد الذين تعافوا إلى 8121 حالة، منذ ظهور الفيروس في العراق.