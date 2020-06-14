كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي.. "الصحة" تدشن خدمة جديدة عبر الواتساب لبرنامج العزل المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، اليوم الأحد، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر قناة خاصة بالمركز في تطبيق الواتساب، وتعد هذه الخدمة المجانية مصدراً للمعلومات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، والتوصيات الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي بشأن إجراءات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,898 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,058 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.