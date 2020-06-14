كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تحظى بإشادات دولية على دورها في مساعدة الدول خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تقف جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، الذي تفشى في معظم دول العالم على الشأن المحلي فقط، بل تعدى ذلك العديد من الدول التي عانت من هذا الفيروس وكانت بؤرة لتفشيه مثل إيران والصين.

ومع بداية ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، سارعت الإمارات إلى دعم الصين بالقفازات والكمامات لمواجهة الوباء الذي أصاب الالاف من سكان الصين، بجانب إستمرارها في إرسال رسائل الدعم المعنوي للشعب الصيني .

كما ارسلت الإمارات الاف الأطنان من المساعدات الطبية إلى العديد من الدول لمواجهة كورونا، وحظيت بإشادات دولية وأممية على دورها في مساعدة الدول على مواجهة الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,898 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,058 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.