كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئاسة الفرنسية تندد بتدخل تركيا "الغير مقبول" في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها صعدت موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة على أن "باريس لا يمكنها السماح بذلك"، نقلاً عن الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه".

وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية: إنها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح"، مضيفة أن "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

كما ذكرت أن الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث في هذا الشأن خلال الاسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".

وكان ماكرون، قد أعرب في وقت سابق، عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا، وقال في نوفمبر إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".

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وكان الاتحاد الأوروبي طلب الجمعة مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.

وفي ظل الأطماع التي تثيرها عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، تقدّم تركيا الدعم إلى حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.

وتوصلت تركيا في نوفمبر إلى اتفاق مثير للجدل مع حكومة السراج، يتيح لها توسيع نطاق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، ولكن الاتفاق واجه رفض اليونان وعدد من الدول المعنية بالحدود البحرية في تلك المنطقة.

ونفذت أنقرة حديثاً عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص، ما اثار احتجاجات الدول المجاورة، وهي جمهورية قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد تركيا بعقوبات.