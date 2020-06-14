الابتدائيات تنهي العام الدراسي في 13 تموز والإعداديات والثانويات في بدايته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم، الأحد، عن تمديد العام الدراس لصفوف المرحلة فوق الابتدائية، لينتهي بذلك العام الدراسي في الأول من تموز/ يوليو المقبل، على أن تبدأ العطلة الصيفية في اليوم التالي.

في حين، تنهي المدارس الابتدائية ورياض الأطفال العام الدراسي في الـ13 من تموز/ يوليو المقبل، لتعويض فترة التعطيل التي فرضت ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في المقابل، قررت الوزارة أن نهاية العام الدراسي لصفوف الحادي والثاني عشر تبدأ يوم الجمعة المقبل، 19 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك تمهيدًا للاستعدادات لامتحانات البجروت التي تبدأ في 22 حزيران/ يونيو وتستمر لغاية 27 حزيران/ يونيو.

فيما تنظم الوزارة مخيمات صيفية خلال العطلة لطلاب الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية (من الأول حتى الرابع ابتدائي) بين الفترة 14 تموز/ يوليو المقبل، والسادس من آب أغسطس.

ولفتت الوزارة إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية يحفظ للمعلم قيمة الساعة التعليمية عن بعد بنفس قيمة الساعة التعليمية من المدرسة.

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وحول التعليم عن بعد، نقل بيان الوزارة عن الوزير غالانت قوله إن "لهذا القرار أهميّة كبيرة خاصّة بأن جهاز التّعليم ربّما سيستمر مستقبلا باتباع منظومة التّعلّم عن بعد في ظل وباء كورونا وفي حالات الطوارئ الأخرى".

ولفت بيان الوزارة إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالية وبموافقة مركز الحكم المحلي.

وهددت الوزارة بالتوجه إلى المحكمة في حال رفضت نقابة المعلين في المدارس فوق الابتدائية، برئاسة ران إيريز، تمديد العام الدراسي حتى الأول من تموز/ يوليو، لثني النقابة عن هذا القرار وإلزامها بمواصلة العمل حتى الموعد الرسمي للعطلة.

يتبع..