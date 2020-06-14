شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردني : سنردّ إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي "قرار الضم" والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال مؤتمر صحفي: إن العاهل الأردني عبدالله الثاني أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
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