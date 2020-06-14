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وزير الإعلام الأردني : سنردّ إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي "قرار الضم"

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أكد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة اليوم أن الأردن سيكون لها ردّ إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراضٍ فلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي: إن العاهل الأردني عبدالله الثاني أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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