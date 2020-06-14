شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شرق تركيا وإصابة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل
ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات اليوم محافظة بينغول في شرق تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد انهيار برجين للمراقبة.
وقال مكتب المحافظ المحلي في بيان إن انهيار البرجين تسبب بإصابة ثلاثة من رجال الأمن بجروح، موضحاً أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 14:24 ت غ كان قرية كيناربينار.
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