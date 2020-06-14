المنافذ تعلن ضبط تزوير وتلاعب بالوصل الضريبي لمعاملتين في منفذ أم قصر الشمالي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأحد، عن ضبط حالتي تزوير وتلاعب في الوصل الضريبي لمعاملتين كمركيتين بعد إنجاز معاملتها من قبل لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي.
وأضافت أن "المعاملة الكمركية الثانية والمنجزة من قبل مركز كمرك بوابة البصرة في المنفذ ذاته تم تدقيقها والتعرف الدقيق على اولياتها ثبت تلاعب وتزوير في الوصل الضريبي بعد تأكيد مكتب الوحدة التخمينية بعدم صدور الوصل من قبلهم ".
وأوضحت الهيأة أن "هاتين المعاملتين سببتا هدراً وتجاوزٱ على المال العام بمبلغ إجمالي (12,245,000)مليون دينار عراقي".
وتابعت، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي".
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