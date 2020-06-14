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المنافذ تعلن ضبط تزوير وتلاعب بالوصل الضريبي لمعاملتين في منفذ أم قصر الشمالي

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأحد، عن ضبط حالتي تزوير وتلاعب في الوصل الضريبي لمعاملتين كمركيتين بعد إنجاز معاملتها من قبل لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي.
وذكرت الهيأة في بيان تلقت السومري نيوز نسخة منه، ان "شعبة البحث والتحري في الهيأة وخارج الحرم الكمركي عند بوابة الخروج قامت بتدقيق المعاملة الكمركية الاولى المتعلقة باستيراد مادة (رمل تصفية المياه المنشأ الصين) وبوزن (1984طن) محملة على (101) عجلة وبعد الشك بالمبلغ المدفوع في الوصل الضريبي مليون دينار ، وعند الاستفسار من مكتب الوحدة التخمينية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن مصداقية الوصل والمبلغ المدفوع تبين وحسب تأييد مدير الوحدة بوجود فرق كبير وان المبلغ الصحيح (10,175,000) مليون دينار عراقي".

وأضافت أن "المعاملة الكمركية الثانية والمنجزة من قبل مركز كمرك بوابة البصرة في المنفذ ذاته تم تدقيقها والتعرف الدقيق على اولياتها ثبت تلاعب وتزوير في الوصل الضريبي بعد تأكيد مكتب الوحدة التخمينية بعدم صدور الوصل من قبلهم ".

وأوضحت الهيأة أن "هاتين المعاملتين سببتا هدراً وتجاوزٱ على المال العام بمبلغ إجمالي (12,245,000)مليون دينار عراقي".

وتابعت، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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