دعوة للكاظمي لاحالة ملف 'من اين لك هذا' للجنة مختصة

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احالة ملف "من اين لك هذا" للجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان، ووضع الجميع في خانة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لحين معرفة الزيادات الحاصلة.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجميع يعرف بقصة وزارة الزير (الحب) في زمن الدولة العثمانية والتي سقطت بركلة من الخليفة"، متسائلا "متى ياتي ذلك الرجل الذي يدخل على الوزارات والهيئات الواهنة وغير المفيدة فيحطم زيرها وينهي ملفات السبعة عشر عام ويحسم مواضيع يستحيل حلها الا باستخدام العصى الغليضة ورفع جميع الملفات وجميع الاستثناءات الى القضاء".
واكد العكيلي، على "اهمية الاطاحة بالرؤوس الفاسدة التي حكمت البلد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "احالة ملف من اين لك هذا على لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان".
واكد العكيلي، على "اهمية الاطاحة بالرؤوس الفاسدة التي حكمت البلد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "احالة ملف من اين لك هذا على لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان".
وشدد العكيلي على "اهمية ان يضع الجميع في خانة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة بالتعاون مع القضاء لحين معرفة الزيادات الحاصلة وبدقة عالية".
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