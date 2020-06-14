تركيا وروسيا تؤجلان محادثات بشأن ليبيا وسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو

أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من المتوقع أن تركز على ملفي ليبيا وسوريا، حيث تساند البلدان أطرافا مختلفة في صراعين طال أمدهما.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان "نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة. المحادثات على المستوى الوزاري ستنعقد في موعد لاحق".

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اسطنبول لعقد تلك المحادثات. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المناقشات ستنعقد في موعد اجتماع الوزراء.

وقالت الأمم المتحدة قبل أيام أن محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بدأت بين الأطراف المتحاربة في ليبيا. وتساند أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تمكنت قواتها في الأسابيع الماضية من صد هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خلفية حفتر على العاصمة طرابلس.

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وتساند موسكو مع الإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي في الصراع القائم منذ فترة طويلة.

وفي سوريا، تدعم روسيا الرئيس بشار الأسد والقوات المتحالفة معه بينما تساند تركيا مقاتلين في جماعات معارضة.

وعلى الرغم من أن اتفاقا توسطت فيه تركيا وروسيا قبل ثلاثة أشهر أسفر عن وقف لإطلاق النار وضع حدا للقتال في منطقة إدلب شمال غرب سوريا إلا أن الضربات الجوية تجددت مرة أخرى على المنطقة الأسبوع الماضي.