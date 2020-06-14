مقتل العشرات في هجومين لـ"داعش" شرق نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 38 شخصا في هجومين إرهابيين لمسلحين من تنظيم "داعش"، أحدهما استهدف قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.



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وقال سكان في قرية غوني أوسمانتي النائية، إن الهجوم الأول وقع عندما أضرم إرهابيو داعش، أمس السبت، النيران في شاحنة، ما أسفر عن مقتل عدد لم يعرف بعد من ركابها.

أما الهجوم الثاني، فذكرت مصادر أمنية وسكان، أنه وقع السبت في بلدة مونغونو (على بعد 60 كلم).

ووفق المصادر ذاتها، أسفر هذا الهجوم عن مقتل 15 شخصا، بينهم تسعة جنود.