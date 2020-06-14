«أكثر عدوانية ولن نسمح بها».. فرنسا تنتقد التدخلات التركية في ليبيا

كشفت الرئاسة الفرنسية عن موقفها الرافض للتدخلات التركية في ليبيا، مؤكدة أنها "غير مقبولة" وأنها "لا يمكن أن تسمح بها".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في قصر الإليزيه قوله إن السياسات التركية في ليبيا أصبحت ”أكثر عدوانية وتصلباً مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".

وأضاف المصدر أن تركيا "تتصرف بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي"، مضيفاً: "لا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا ًأنه "ستجرى مباحثات خصوصاً خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".

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ويم الجمعة الماضي، طلب الاتحاد الأوروبي مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.

وتسعى تركيا من خلال دعمها لحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فايز السراج، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، لتحقيق أطماعها عبر التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت تركيا اتفاقاً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق، يتيح لها توسيع نطاق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو الذي أثار ذلك غضب اليونان وعدد من الدول المعنية بالحدود البحرية في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، نفذت أنقرة عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص، ما أثار احتجاجات الدول المجاورة، وهي جمهورية قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد تركيا بعقوبات.