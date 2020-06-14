الأمن يبحث عن سائق “تريبورتور” ومرافقه سحلا رجل أمن لعدة أمتار-فيديو

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة سلا بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس السبت، وذلك لتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ومرافقه، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومقاومة عناصر القوة العمومية وتعريضها للخطر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أصدرته اليوم الأحد، أن عناصر الأمن كانت قد باشرت عملية إخضاع دراجة ثلاثية العجلات تفتقر للوحات الترقيم لعملية مراقبة بحي السلام بمدينة سلا، غير أن سائقها رفض الامتثال وقام بجر موظف شرطة لعدة أمتار، مخترقا نقطة مراقبة أخرى بشارع الزربية بنفس المدينة، الأمر الذي تسبب في إصابة موظف الشرطة بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

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وأفاد المصدر نفسه أن مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي كان قد نقل جزءا من هذا التدخل الأمني، والذي يجري حاليا استغلاله من أجل تحديد هوية المشتبه فيهما في أفق توقيفهما وإخضاعها للأبحاث القضائية الضرورية.

ويشار إلى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع “فيديو” يظهر رجل أمن يحاول إيقاف سائق دراجة (تريبورتور) في مدينة سلا، بينما واصل الأخير السير بسرعة مهددا حياة الشرطي.

وظهر في الفيديو المذكور رجل الأمن ممسكا بعوارض خشبية يحملها صاحب “التريبورتور”، الذي كان بمعية مساعده، وهو يحاول إيقاف المركبة، لكنه عجز عن ذلك وسقط على الرصيف.