العرائش.. مجموع إصابات “كوفيد-19” يرتفع إلى 252 بينها 168 حالة شفاء

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم الأحد، إلى 252 حالة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات في حالتين منذ أزيد من شهرين.

وكشف مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش أن مجموع حالات الشفاء بلغ 168حالة، فيما لا يزال 82 مريضا يتابعون علاجهم في وحدتي التكفل بمرضى الفيروس التاجي في كل من مستشفى للامريم في العرائش، والقصر الكبير.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن مجموع الحالات المستبعدة من الإصابة بـ”كوفيد-19″ وصل إلى 5683 حالة.