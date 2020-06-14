ريال مدريد “يواجه” إيبار في أول ظهور في الدورى الإسبانى بعد توقف لـ 3 أشهر بسبب “كورونا”

يستضيف النادي الملكي ريال مدريد، اليوم الأحد، نادي إيبار ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني بعد غياب 3 شهور منذ تفشي جائحة كورونا في إسبانيا، وتوقيف مسابقة الدوري.

مباراة ريال مدريد ستلعب على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو” في السادسة والنصف مساء اليوم، ويبحث الملكي عن تحقيق 3 نقاط لمواصلة مطاردة نادي برشلونة الإسباني.

المقابلة ستشهد عودة البلجيكي، إيدين هازارد، والإسباني، ماركو أسينسيو، بعدما عاد الثنائي من إصابات طويلة كادت أن تحرمهما من استكمال الموسم، لكن توقف المسابقة منحهما فرصة العودة إلى خوض آخر المباريات في عمر الليغا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر (61 نقطة)، والذي حقق انتصار، يوم أمس السبت، ضد ريال مايوركا بـ4 أهداف لصفر.