رئيس بلدية رهط يدخل إلى العزل بعد مخالطته مصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، اليوم الأحد، دخوله إلى العزل المنزلي الاحترازي في أعقاب مخالطته إحدى موظفات البلدية تبيّن أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان مقتضب صدر عنه، قال أبو صهيبان إنه "من منطلق المسؤولية والأمانة، وحفاظًا على قوانين الصحة العامّة، شاركت في جلسة بتاريخ 7 حزيران/ يونيو الجاري في بلدية رهط".

وأوضح أبو صهيبان أنه "حضرت الجلسة إحدى موظفات البلدية والتي تبيّن لاحقًا أنها مصابة بفيروس كورونا، لذا وجب علي أخلاقيًا وصحيًا أن أكون في حجر صحي حتى الـ21 من حزيران/ يونيو".

وتشهد البلاد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" في البلاد، بما في ذلك في البلدات العربية، وكشفت المعطيات الرسمية أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، رهط، باقة الغربية وحورة.

وفي المقابل، سجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس، وبلغ مجمل المصابين العرب بالفيروس 1376 بينهم 376 إصابة نشطة، بحسب ما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، صباح اليوم.

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وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت العديد من السلطات المحلية العربية تعليق الدوام الدراسي بشكل كلي أو جزئي في أعقاب تسجيل إصابات في صفوف طلاب وأعضاء في الهيئات التدرسية.

وفي مدينة رهط، أعلنت البلدية عن إغلاق مدرسة ابن سينا الابتدائية لغاية يوم 27 حزيران/ يونيو الجاري، بعد تشخيص إصابة معلمة بفيروس كورونا المستجد.

وفي باقة الغربية، أعلنت البلدية تعليق التعليم في كافة المؤسسات التعليمية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في أعقاب تسجيل إصابات جديدة في بفيروس كورونا ودخول طواقم تعليمية وطلاب للحجر الصحي.

كم قررت لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في الطيبة، تعليق الدراسة ليوم واحد في مدرسة ابن سينا "ب"، بعد تشخيص إصابة معلمة من المدينة بفيروس كورونا المستجد.