مُستجدات كورونا عربيًّا: مصر تسجل أعلى معدّل يوميّ للإصابات والوفيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت دول عربية عديدة ارتفاعا في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وعلى رأسها مصر التي سجّلت 1677 إصابة و62 وفاة بالفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن الحصيلة التي سُجّلت اليوم؛ تمثّل أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات جراء كورونا، منذ ظهور الوباء بالبلاد في 14 شباط/ فبراير الماضي.

وسجلت الوزارة في البيان ذاته، إلى جانب الإصابات والوفيات، 421 حالة شفاء، مُشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، 42 ألفا و980، بينها ألف و484 وفاة، و11 ألفا و529 متعافيا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 40 وفاة، و4233 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و2172 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 127 ألفا و541 إصابة بينها 972 وفاة و 84 ألفا و720 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و514 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 628 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و227، منها 41 وفاة، و12 ألفا و818 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 3 حالات وفاة و 1186 إصابة جديدة بكورونا و 1646 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد المصابين بلغ 22 ألفا و631، بينها 73 وفاة، و56 ألفا و898 حالة تعافٍ.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 34 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و446، منها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات و454 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 877 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و920، منها 296 وفاة، و26 ألفا و759 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 4 وفيات وألف و404 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 924 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و481، منها 104 وفيات، و8 آلاف و454 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 29 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و734، منها 212 وفاة، و7 آلاف و725 حالة تعاف.