شكرا لقرائتكم خبر عن "النهضة" التونسية.. أمل أردوغان للعبور إلى ليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 تعد حركة النهضة أمل أردوغان الأخير لتأمين حضور قوي للإخوان في المشهد الليبي، خصوصا مع تمكنه من الضغط على رئيس مليشيات طرابلس فايز السراج، والذي أصبح مع الوقت أداة طيعة يجندها مع مجموعة أخرى من رجاله من إخوان ليبيا أمثال علي الصلابي ورئيس العدالة والبناء محمد صوان، إضافة إلى خالد المشري، الإرهابي صاحب النفوذ الواسع بصفوف المجموعات المسلحة في طرابلس، وفق محللين سياسيين.

Advertisements وتعتمد خطة أردوغان على تكليف الغنوشي بدور محوري من خلال تحركات سرية واتصالات مع إخوان ليبيا. ويشير المحللون إلى أن التحركات تهدف حشد الدعم لمليشيات طرابلس من جهة، وضمان ممر آمن لأنقرة عبر تونس نحو ليبيا، خصوصا من خلال جعل تونس قاعدة عبور، سواء من حيث السلاح والمقاتلين، أو قاعدة خروج عسكري لضرب أهداف تابعة للجيش الوطني الليبي.

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