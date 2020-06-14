محلل سياسي: مشروع أردوغان والولي الفقيه يكملان بعضهما في المنطقة

الأحد 14 يونيو 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن أردوغان يحاول التدخل في ملف اليمن نكاية بـ السعودية وبدعم من قطر إدراكاً منه بأن بأهمية نجاح المشروع العربي في اليمن بقيادة المملكة.



وأضاف الزعتبر، عبر حسابه على موقع تويتر، أن نجاح هذا المشروع سيكون له انعكاسات على ملفات أخرى تواجه أطماعا توسعية وفوضوية.

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وأكد أن مشروع #تركيا وإيران في #اليمن يكملان بعضهما البعض ، من جهة يحاول الحوثي تثبيت وجوده في المحافظات الشمالية مستغلاً محاولات الإخوان خلق صراعات جانبية ، ومن جهة يحاول الإخوان الهيمنة على المحافظات الجنوبية.

وتابع: يلتقي المشروع الإيراني - الحوثي ، والمشروع التركي - الإخواني في عدة نقاط أهمها ضرب المشروع العربي في اليمن بقيادة السعودية، ويحاول الطرف فرض السيطرة عبر سياسة تغيير الهوية العربية اليمنية إلى الفارسية والعثمانية.

ولفت إلى أن تصريحات وزير النقل اليمني صالح الجبواني بأن #تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، هي تصريحات تؤكده انه يحتل مكانة مهمة في المخطط التركي للتوغل في الملف اليمني