- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية تدين تدخل تركيا في ليبيا وتصفه بـ"العدواني" والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أدانت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، التدخلات التركية في ليبيا.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن سياسة #تركيا في #ليبيا "عدوانية" ولا يمكن السماح بها.
وأضافت: الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية تدين تدخل تركيا في ليبيا وتصفه بـ"العدواني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.