الرئاسة الفرنسية تدين تدخل تركيا في ليبيا وتصفه بـ"العدواني"

الأحد 14 يونيو 2020

أدانت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، التدخلات التركية في ليبيا.



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وقالت الرئاسة، في بيان، إن سياسة #تركيا في #ليبيا "عدوانية" ولا يمكن السماح بها.

وأضافت: الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.