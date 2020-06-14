شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ان الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.