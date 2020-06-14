شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة منذ الحرب العالمية الثانية في شقة بهامبورج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على العبوة في مرآب أمس السبت.
وأكدت قوات الإطفاء على موقع "تويتر" أن ما تم العثور عليه بالتحديد هو جهاز تفجير قنبلة يدوية مضادة للطائرات يتسم بأنه عالي الخطورة وغير مستقر ويحتوي على عبوة ناسفة.
ونظرا لأنه لم يمكن نزع فتيل القنبلة على الفور في مكان العثور عليها، أغلقت الشرطة حديقة مجاورة وسمحت لوحدة التخلص من الذخائر بإحداث انفجار، ولم يصاب أحد إثر ذلك.
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