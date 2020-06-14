اخبار العالم

عبوة ناسفة منذ الحرب العالمية الثانية في شقة بهامبورج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة منذ الحرب العالمية الثانية في شقة بهامبورج والان نبدء بالتفاصيل

عثرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد ، على عبوة ناسفة عالية الخطورة تعود للحرب العالمية الثانية عند إخلاء شقة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على العبوة في مرآب أمس السبت.

وأكدت قوات الإطفاء على موقع "تويتر" أن ما تم العثور عليه بالتحديد هو جهاز تفجير قنبلة يدوية مضادة للطائرات يتسم بأنه عالي الخطورة وغير مستقر ويحتوي على عبوة ناسفة.

ونظرا لأنه لم يمكن نزع فتيل القنبلة على الفور في مكان العثور عليها، أغلقت الشرطة حديقة مجاورة وسمحت لوحدة التخلص من الذخائر بإحداث انفجار، ولم يصاب أحد إثر ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبوة ناسفة منذ الحرب العالمية الثانية في شقة بهامبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا