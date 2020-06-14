شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ألف فحص و701 حالة تعافي من كورونا بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أجرت وزارة الصحة الإماراتية ، أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 701 حالة شفاء وحالة وفاة.

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