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محافظ النجف يعلن تغيير مدراء دوائر في المحافظة

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اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن تغيير مدراء دوائر في المحافظة.

وقال الياسري في كلمة له تابعتها الخليج 365، إنه "تم تغيير مدراء، دائرة الماء، دائرة المجاري، الزراعة، البلديات، رئيس مهندسي الاعمار، دائرة المولدات، التقاعد، المنتجات النفطية".

 

وأضاف أنه "استجابة للمتظاهرين تم تغيير مدير بلدية النجف، ومدير الشباب والرياضة"، مشيراً الى أن "بقية الدوائر فهي ليست صلاحيتنا".

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