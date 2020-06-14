صالح وطالباني يؤكدان اهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، على أهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية ومكافحة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية".
وأضافت أنه "تمت الاشارة إلى أهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والتنسيق بينهما لضمان الأمن ومواجهة فلول داعش الارهابي".
وأضافت أنه "تمت الاشارة إلى أهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والتنسيق بينهما لضمان الأمن ومواجهة فلول داعش الارهابي".
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