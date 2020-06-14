نقابة الصحفيين تحتفل بذكرى العيد الوطني للصحافة العراقية وتعتذر عن اقامة حفلها السنوي

وقالت النقابة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تحتفل والأسرة الصحفية يوم 15 / حزيران من كل عام بالذكرى السنوية للعيد الوطني للصحافة العراقية"، مبينة أن "الاحتفال بهذا الحدث المهم في تاريخ الصحافة العراقية هو استذكار للخطوات الاولى لولادة صحيفة الزوراء في الخامس عشر من حزيران عام 1869 لتأخذ اسما من حبيبتهم مدينة بغداد التي ابتدأت مع تعيين الوالي العثماني مدحت باشا على العراق حيث جلب مدحت باشا معه مطبعة من باريس لطبع الجريدة فيها ، ثم اسس بعدها مدرسة صناعية في بغداد، وكان الهدف الأساس للجريدة هو اعادة الثقة المفتقدة مابين المواطن والسلطة انذاك".وتابعت، "وجريدة الزوراء التي اسسها الكاتب احمد مدحت افندي وهو في الوقت نفسه اول من تولى رئاسة التحرير فيها تعد الصحيفة الرسمية للسلطة العثمانية وقد تولاها من بعده عزت الفاروقي واحمد الشاوي البغدادي وطه الشواف ومحمد شكري الالوسي وعبد المجيد الشاوي وجميل صدقي الزهاوي".

واوضحت، "يأتي الاحتفال بعيد الصحافة العراقية هذا العام متميزا حيث اثبتت الاسرة الصحفية ومن خلال مسيرتها الحافلة بالتضحية والعطاء المهني انها قادرة على ان تعيد لهذا البلد رونقه ومجده ، بالكلمة الصادقة المعبرة عن ضمير المواطن ومعاناته وصدق انتمائه".



واشارت انه "كان للصحفيين العراقيين وفي المقدمة نقابتهم نقابة الصحفيين العراقيين دور بارز في مسيرة نهوض العراق وتعزيز دوره العربي والاقليمي والدولي من خلال تواجده في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية حيث يرأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اتحاد الصحفيين العرب بالاضافة الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وقد عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ".

ونوهت الى انها "ستستقبل في مقرها بكرادة مريم السادة المهنئين وتلقي برقيات التهنئة اعتباراً من صباح يوم الاثنين15/6/2020 والايام التالية"، مبينة أن "بهذه المناسبة العزيزة فأن نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بدور الاسرة الصحفية الفاعل والبارز في مواجهة الارهاب وكذلك مشاركتها الفاعلة مع القوات الامنية والكوادر الطبية في مواقع الصد الاولى لمواجهة جائحة كورونا وكذلك القيام بحملات توعية وتثقيفية في بغداد والمحافظات من اجل الحد من خطورة هذا الوباء الخطير".

واكدت النقابة انها "تعتذر عن اقامة احتفاليتها السنوية بهذه المناسبة نتيجة للظروف الصحية القائمة"، مقدمة "التحية للاسرة الصحفية العراقية في عيدها وعهداً على مواصلة العطاء من اجل رفعة بلدنا واعلاء شأنه وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم".

