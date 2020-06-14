اخبار العالم

ضبط وكرين لـ'داعش' في كركوك واعتقال ارهابي و ٣ متهمين بتجارة المخدرات ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن ضبط وكرين لعناصر تنظيم "داعش" في كركوك، واعتقال "ارهابي" و وثلاثة متهمين بتجارة المخدرات ببغداد.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "خلال عملية أمنية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات مع قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك نتج عنها ضبط وكرين تابعين لعصابات داعش الإرهابية وتدميرهما".

واصافت، "كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه الى ما يسمى ولاية دجلة قاطع العامرية".

وتابعت، ان "المفارز ومن جانب اخر القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم ٦ أكياس من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة وامبولة تستخدم للتعاطي و قداحتين في منطقة الغزالية ببغداد، وتمت إحالة المتهمين و َالارهابي الى الجهات المختصة وتدمير الوكرين دون حادث يذكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وكرين لـ'داعش' في كركوك واعتقال ارهابي و ٣ متهمين بتجارة المخدرات ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا