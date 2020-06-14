ضبط وكرين لـ'داعش' في كركوك واعتقال ارهابي و ٣ متهمين بتجارة المخدرات ببغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "خلال عملية أمنية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات مع قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك نتج عنها ضبط وكرين تابعين لعصابات داعش الإرهابية وتدميرهما".واصافت، "كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه الى ما يسمى ولاية دجلة قاطع العامرية".

وتابعت، ان "المفارز ومن جانب اخر القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم ٦ أكياس من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة وامبولة تستخدم للتعاطي و قداحتين في منطقة الغزالية ببغداد، وتمت إحالة المتهمين و َالارهابي الى الجهات المختصة وتدمير الوكرين دون حادث يذكر".