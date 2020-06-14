ضبط وكرين لـ'داعش' في كركوك واعتقال ارهابي و ٣ متهمين بتجارة المخدرات ببغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن ضبط وكرين لعناصر تنظيم "داعش" في كركوك، واعتقال "ارهابي" و وثلاثة متهمين بتجارة المخدرات ببغداد.
واصافت، "كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه الى ما يسمى ولاية دجلة قاطع العامرية".
وتابعت، ان "المفارز ومن جانب اخر القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم ٦ أكياس من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة وامبولة تستخدم للتعاطي و قداحتين في منطقة الغزالية ببغداد، وتمت إحالة المتهمين و َالارهابي الى الجهات المختصة وتدمير الوكرين دون حادث يذكر".
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