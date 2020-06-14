بالصور.. تعفير الفضل والكفاح وسط بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تعفير منطقة الفضل وشارع الكفاح وسط بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية مركز الرصافة قامت بحملة كبيرة لتعفير وتعقيم منطقة الفضل وشارع الكفاح وسط بغداد مع القيام بحملة توعوية في كيفية الوقاية من فايروس كورونا ضمن المنطقة المذكورة ايضاً لدعم الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة وبالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة". وأدناه صور التعفير:

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