وزير النفط: ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود من أولوياتنا

وذكرت وزارة النفط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير النفط أجرى زيارة إلى شركة مصافي الوسط في الدورة".

وأكد عبد الجبار بحسب البيان، أن "الوزارة تعمل على تطوير المصافي العراقية بإضافة عدد من الوحدات الانتاجية ، منها وحدات للأزمرة والنيتروجين وتحسين البنزين وغيرها ، والتي تهدف الى زيادة الطاقات التكريرية للمصافي العراقية والارتقاء بنوعيتها".



وأضاف أن "المسؤولين في الوزارة سوف يتابعون المشاريع النفطية ميدانياً، بهدف التعجيل بتنفيذها من جهة ، وتذليل المعوقات والصعوبات من جهة أخرى"، منوها الى أن "الوزارة تهدف الى وضع الاليات المناسبة والتسهيلات من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع".

وشدد عبد الجبار، على "ضرورة توحيد الجهود من أجل أجتياز التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا".

من جانبه، كشف وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس عن خطط الوزارة بإضافة وحدات انتاجية جديدة لمصافي الجنوب والدورة والسماوة وكركوك والنجف وغيرها ، وأن الوزارة تولى أهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي لاهميته في توفير المنتجات النفطية.

