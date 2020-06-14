وزير النفط: ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود من أولوياتنا

أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار، الأحد، أن ايقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود من أولويات الوزارة.
وأكد عبد الجبار بحسب البيان، أن "الوزارة تعمل على تطوير المصافي العراقية بإضافة عدد من الوحدات الانتاجية ، منها وحدات للأزمرة والنيتروجين وتحسين البنزين وغيرها ، والتي تهدف الى زيادة الطاقات التكريرية للمصافي العراقية والارتقاء بنوعيتها".
وأضاف أن "المسؤولين في الوزارة سوف يتابعون المشاريع النفطية ميدانياً، بهدف التعجيل بتنفيذها من جهة ، وتذليل المعوقات والصعوبات من جهة أخرى"، منوها الى أن "الوزارة تهدف الى وضع الاليات المناسبة والتسهيلات من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع".
وشدد عبد الجبار، على "ضرورة توحيد الجهود من أجل أجتياز التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا".
من جانبه، كشف وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس عن خطط الوزارة بإضافة وحدات انتاجية جديدة لمصافي الجنوب والدورة والسماوة وكركوك والنجف وغيرها ، وأن الوزارة تولى أهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي لاهميته في توفير المنتجات النفطية.
وأكد مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر ان "انتشار جائحة كورونا قد عرقل أنجاز وافتتاج عدد من الوحدات الانتاجية بسبب الحظر وتقيد السفر وتعذر وصول الخبراء الاجانب، ونأمل وصولهم حال تخفيف أجراءات السفر، وان الوحدات الانتاجية الجديدة سوف تزيد من الطاقة الانتاجية".
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