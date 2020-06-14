الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس البرلمان استقبل، اليوم، وزير الخارجية الكويتي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

ولفت البيان، إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتحديات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة، ومنها تحديات جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية في ظل تدهور أسعار النفط، والتعاون الأمني للقضاء على الفكر المتطرف، فضلا عن مناقشة تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق، وتعزيز التجارة المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي".



وأكد الحلبوسي خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز واستمرار التعاون والتقارب مع دولة الكويت، وفي المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وشدد على أن "السلطة التشريعية على استعداد لتذليل العقبات كافة؛ من أجل استئناف هذا التعاون وبتنسيقٍ عالٍ مع السلطة التشريعية الكويتية المتمثلة بمجلس الأمة الموقر".

من جانبه، قدَّم وزير الخارجية الكويتي التهنئة بمناسبة استكمال تشكيل الحكومة العراقية، متمنيا لها النجاح في مواجهة التحديات.



وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن "هناك مساراتٍ واضحةً بين البلدين وخارطة طريق تمت مناقشتها مع وزارة الخارجية العراقية؛ لتفعيل عمل ومقررات اللجنة المشتركة بين البلدين".

وجدَّد الصباح "حرص بلاده على إقامة علاقات متينة مع العراق ودعمه في المجالات كافة؛ من أجل تحقيق الاستقرار".